Zwei Menschen bei Verkehrsunfall in Kahl verletzt

Um 06.45 Uhr fuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer von Alzenau kommend auf der Alzenauer Straße und wollte nach links in die Lange Hecke abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Smart einer 54-jährigen Frau. Im Kreuzungsbereich kann es deshalb zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Smart-Fahrerin erlitt hierbei nach ersten Erkenntnissen eine Brustbeinfraktur, der BMW-Fahrer erlitt eine Kopfplatzwunde. Beide wurden ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Die zwei nicht unerheblich beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.

Am Montag um kurz nach 07 Uhr wollte ein 19-jähriger VW-Fahrer von der Gerichtsplatzstraße geradeaus die Alzenauer Straße überqueren.

Er übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Fiat einer 61-jährigen Frau, die auf der Alzenauer Straße in Richtung Karlstein fuhr. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich erlitt die Fiat-Fahrerin Prellungen im Brustbereich. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Tretrollerfahrer stürzt: Mömbris

Am Montagnachmittag kam ein 12-jähriger Tretrollerfahrer auf der Kreisstraße AB 10 bei Mömbris alleinbeteiligt zu Fall. Der Schüler fuhr um 17.30 Uhr mit seinem Tretroller von Daxberg kommend bergab in Richtung Mömbris. Vor ihm fuhr sein Freund mit einem Fahrrad. Da er offenbar zu schnell war, verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Tretroller und kam auf dem rechten Seitenstreifen zu Fall. Bei dem Sturz erlitt er diverse Prellungen an Armen und Beinen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Aschaffenburg.

Ein 60-jähriger Peugeot-Fahrer beschädigte am Montag um 14.45 Uhr beim Ausparken in der Emmy-Noether-Straße einen geparkten Opel. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Fehler beim Rangieren: Krombach

Bei einem Verkehrsunfall in der Wilmastraße entstand am Montagmittag ein Schaden von 2.000 Euro. Die 31-jährige Fahrerin eines Transporters rangierte um 11.45 Uhr in der Wilmastraße. Dabei übersah sie einen abgestellten Anhänger und schob diesen noch auf ein davor stehendes Auto.

Wasserzählstandrohr gestohlen: Mömbris-Niedersteinbach

Bereits am Donnerstag letzter Woche entwendete ein Unbekannter von einer Straßenbaustelle in der Straße Am Herrnberg ein Wasserzählstandrohr (Wert ca. 1.000 Euro).



Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.