Zwei Menschen bei Unfall nahe Weibersbrunn teils schwer verletzt

Zwei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall in Weibersbrunn verletzt.

Kurz nach 20.45 Uhr war ein 26-jähriger Hyundai-Fahrer von Rothenbuch kommend in Richtung Weibersbrunn unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Hyundai schleuderte und prallte mit der Beifahrerseite in einen entgegenkommenden Mercedes, bevor er auf der Seite liegend im Straßengraben landete.

Mehrere Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzten.

Während der Fahrer des Hyundais nach einer notärztlichen Erstversorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, kam die 41-jährige Mercedes-Fahrerin mit leichteren Verletzungen in eine Klinik.

Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Rothenbuch sicherten die Unfallstelle ab, reinigten die Fahrbahn und leiteten den Verkehr um. Die Kreisstraße war für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden, welche sich auf mehr als 10.000 Euro summieren – sie mussten abgeschleppt werden.

Ralf Hettler