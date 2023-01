Zwei Menschen bei Unfall in Kahl verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Kahl wurden zwei Menschen verletzt.

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache missachtete sie dabei das Stoppschild und fuhr ungebremst in die Alzenauer Straße ein. Zeitgleich war ein VW-Fahrer auf der Alzenauer Straße ortseinwärts unterwegs. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die Fahrerseite des Opel. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Opel um 180 Grad und kam an einem Laternenmast zum Stehen. Die eingeklemmte Opel-Fahrerin musste von Einsatzkräften der Feuerwehr mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend musste sie und auch der verletzte VW-Fahrer nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Beide Autos haben nur noch Schrottwert und wurden abgeschleppt. Die Alzenauer Straße war im Bereich der Unfallstelle für über eine Stunde komplett gesperrt. Der Schaden summiert sich auf weit über 10.000 Euro.

Ralf Hettler