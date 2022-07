Zwei Menschen bei Unfall in Kahl teils schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Kahl wurden zwei Menschen verletzt.

Gegen 9.15 Uhr war 81-jähriger BMW-Fahrer auf der Hanauer Landstraße ortsauswärts in Richtung Hanau unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und verschiedene Mülltonnen touchierte. Eine Fußgängerin konnte mit einem Sprung gerade noch in Sicherheit bringen konnte. Der BMW fuhr noch über die Kreuzung zur Krotzenburger Straße weiter, bevor er in einen weiteren BMW prallte, der neben dem rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Unfallversucher schwer verletzt. Seine 82-jährige Mitfahrerin kam mit leichten Blessuren davon. Beide wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Kahl sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Während der Unfallaufnahme musste die Hanauer Landstraße komplett gesperrt werden. Als Unfallursache schließt die Polizei einen medizinischen Grund nicht aus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden summiert sich auf mehrere zehntausend Euro.

Ralf Hettler