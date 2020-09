Zwei Männer klauen Sportboot am Mainufer in Wörth

Der Besitzer des Bootes nahm schwimmend die Verfolgung auf. Da die beiden stark alkoholisierten Männer mit der Bedienung des Bootes überfordert waren, konnte der Bootsbesitzer die Männer nach ca. 200 Metern einholen. Am Ufer hielt er die Täter fest bis die Polizei eintraf. Da einer der beiden Männer das Boot unter Einfluss von Alkohol auf dem Main führte, musste er im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der andere der beiden Männer verhielt sich äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten vor Ort. Er wurde in Gewahrsam genommen um seinen Rausch auszuschlafen.

Verkehrsunfall in Leidersbach

Leidersbach, Kreisstraße MIL 11. Auf regennasser Fahrbahn kam ein Nissan Fahrer am späten Montagnachmittag in einer Rechtskurve ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit der ihm entgegenkommenden Mini Cooper Fahrerin. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß zum Glück niemand.

Unfallflüchtiger Fahrer verursacht Sachschaden

Elsenfeld, Marienstraße. Am Montag wurde im Zeitraum zwischen 08:15 Uhr und 10:30 Uhr ein am Straßenrand geparkter Toyota durch einennoch unbekannten Täter beschädigt. Vermutlich blieb dieser mit seinem Fahrzeug beim Ein-/ Ausparken am linkenhinteren Kotflügel des Toyotas hängen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 –0.

mci / Quelle: Polizei Obernburg