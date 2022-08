Zwei Männer bringen Seniorin in Lohr um Bargeld - Zeugen gesucht

Die Kundin verstaute nach ihrem Einkauf zunächst ihre Waren in ihrem weißen Mitsubishi, der auf dem Kundenparkplatz abgestellt war. Dabei wurde sie bereits von einem Mann beobachtet. Als sie anschließend ihren Einkaufswagen zum Unterstand schob, wurde sie von einem anderen Mann angesprochen und damit abgelenkt. Der Mann gab an, sich nicht auszukennen und fragte nach dem Weg zu einer Apotheke. Während dieses Gesprächs öffnete der zweite Täter die Beifahrertür des Fahrzeugs und entwendete eine Stofftasche, in welcher sich auch die Geldbörse mit Bargeld und diversen Karten der Frau befand. Den Verlust der Tasche bemerkte die Frau erst nach ihrer Heimkehr und verständigte anschließend die Polizei.

Wie sich bei den bisherigen Ermittlungen herausstellte, verließen die beiden Täter nach der Tat mit einem älteren dunklen Citroën-Van, eventuell mit ausländischen Kennzeichen, den Kundenparkplatz. Beide Personen waren etwa 40 Jahre alt, südländisches Aussehen, kräftige Figur, trugen dunkle Bekleidung mit jeweils kurzen Hosen.

Hinweise auf die beiden Täter oder deren Fahrzeug nimmt die Polizei Lohr am Main unter der Nummer 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.

Auto auf Firmenparkplatz beschädigt

Lohr. Auf einem großen Firmenparkplatz in der Bgm-Dr.-Nebel-Straße in Lohr am Main/Industriegebiet Süd wurde am Freitag in der Zeit von 11.30 bis 18 Uhr ein schwarzer Ford Focus durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Als der Eigentümer nach der Arbeit zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er eine massive Beschädigung an der vorderen linken Ecke seines Fahrzeuges. Dort war auch gelber Farbabrieb zu erkennen. Eine Nachricht hatte der Unfallverursacher jedoch nicht hinterlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Lohr am Main unter der Nummer 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de entgegen.

150 Euro aus gefundener Geldbörse unterschlagen

Karlstadt. Am Donnerstag gegen 21 Uhr verlor ein 65-Jähriger seinen Geldbeutel am Mainufer/Parkplatz Untere Stadtmauer. Als dieser am Freitag gegen 11.30 Uhr von einem 74-Jährigen aufgefunden und bei der Polizeiinspektion Karlstadt abgegeben wurde, fehlten die sich darin befindlichen 150 Euro. Die Polizeiinspektion Karlstadt ermittelt nun wegen einer Fundunterschlagung.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.-Nr.: 09353/9741-0 mitgeteilt werden können.

Abgestellter Wohnwagen angefahren

Retzbach. Innerhalb der letzten zwei Wochen ist auf einem Schotterparkplatz zwischen Retzbach und Retzstadt ein Wohnwagen beschädigt worden. Der dort abgestellte Wohnwagen wies einen Streifschaden am Heck auf. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.-Nr.: 09353/9741-0 mitgeteilt werden können.

