Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Aschaffenburg

An der Kreuzung zur Auffahrt der A3 in Richtung Passau, bog die 20-Jährige nach links ab. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 22-jährigen Mazda-Fahrer der von Aschaffenburg in Richtung Goldbach fuhr. Es kam zur Kollision beider Pkw, wodurch die jungen Fahrzeugführer leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt werden mussten. Die Fahrzeuge wiesen Totalschaden auf und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Audi zerkratzt - Zeugen gesucht

Damm. Im Zeitraum von Sonntag, 12 Uhr bis Montag, 14:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen Audi Q2. Dieser stand in der Müllerstraße geparkt und weist nun Kratzer auf der Beifahrerseite auf. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Großostheim. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte in der Zeit von Montag, 20:30 bis Dienstag, 06:15 Uhr einen weißen Pkw VW und flüchtete im Anschluss. Das Fahrzeug war in der Blütenstraße abgestellt und weist nun Dellen und Kratzer rechts am Heck auf. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg