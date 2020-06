Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf B469 bei Niedernberg

Gegen 9.30 Uhr wollte der 50 Jahre alte Fahrer eines BMW an der Anschlussstelle Niedernberg in Richtung Miltenberg auf die B469 auffahren. Auf der regennassen Straße wurde ihm der Heckantrieb seines Wagens zum Verhängnis. Der Mann kam nach rechts von der Straße ab, der BMW überschlug sich im Straßengraben und landete auf dem Dach. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und seine Mitfahrerin leicht verletzt. Nach einer Notärztlichen Erstversorgung wurde beide in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden am BMW beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Bis das Fahrzeugwrack geborgen und abgeschleppt war, konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

rah