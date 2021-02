Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall in Lohr

Am Freitag kam es gegen 18.15 Uhr auf der Rechtenbacher Straße in Lohr am Main zu einem Verkehrsunfall. Ein 32jähriger Fahrer fuhr mit seinem Seat in Richtung Innenstadt und musste zu Beginn der Rechtenbacher Straße verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihm fahrende Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Seat auf. Der Fahrer des Seat erlitt durch den Unfall vermutlich ein HWS-Trauma. Eine Beifahrerin klagte über Schmerzen im Sprunggelenk. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, blieben aber fahrbereit.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 12000 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung am Vereinsheim in Lohr-Lindig

Lohr. Das Vereinsheim der „Interessensgemeinschaft Lindig“ in der Pommernstraße in Lohr am Main wurde in der Nacht von 04.02. auf 05.02. mutwillig beschädigt. Bislang unbekannte Täter entfernten von der hinteren Seite des Daches einige Teile der Regenrinne und bogen diese zu einem Hakenkreuz, welches sie auf den Boden vor dem Vereinsheim legten. Der dabei entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Zwei Kiefernstämme bei Neuhütten gestohlen

Neuhütten. Seitliche der Kreisstraße MSP 21, zwischen Neuhütten und Bischborner Hof, wurden in der Zeit von 01.02. bis 03.02. zwei Kiefernstämme entwendet. Die Stämme lagen nach einem Windbruch neben einem Waldweg, seitlich der o.g. Kreisstraße auf Höhe von km 2,7. Als der Grundstücksbesitzer die Stämme am 03.02. aufarbeiten wollte, bemerkte er den Diebstahl. Der Sachwert der beiden Baumstämme wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Lohr