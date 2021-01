Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall an Ampel in Zellerau

Der 81-jährige Fahrer eines VW Golfs musste verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage halten. Die ihm nachfolgende Fahrerin eines VW Polos übersah diesen offensichtlich und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Golf in die Einmündung geschoben. Beide Unfallbeteiligten wurden dabei leicht verletzt. Die 52-jährige Unfallverursacherin wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand beläuft sich die Schadenshöhe an den beiden Fahrzeugen auf circa 6.500 Euro.

Auto in Rottenbauer beschädigt - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/ROTTENBAUER. Zwischen Sonntag, 12:00 Uhr und Mittwoch, 10:30 Uhr, wurde ein schwarzer BMW in der Maximilian-Kolbe-Straße beschädigt. Der Pkw parkte ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Lack der rechten Fahrzeugseite durch eine bislang unbekannte Person verkratzt worden war. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Absperrpfosten angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG/LINDLEINSMÜHLE. Am Mittwoch zwischen 08:15 Uhr und 17:30 wurde in der Schwabenstraße, auf Höhe der Hausnummer 7, ein Absperrpfosten durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren und dabei aus der Bodenverankerung gerissen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 EUR.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg