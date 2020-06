Zwei Leichtverletzte bei Wildunfall nahe Wertheim

Einem Reh konnte ein 49-Jähriger mit seinem Motorrad am Samstagabend zwischen Nassig und Neunkirchen nicht ausweichen. Der Yamaha-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte nach dem Unfall. Der 49-Jährige und seine 47-Jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Schaden an dem Motorrad wird auf etwa 5.600 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Verkehrsregelung der anderen Art

Ungewöhnlichen Besuch hatte das Landratsamt Tauberbischofsheim am Sonntagmorgen. Auf den Hof hinter dem Gebäude in der Gartenstraße hatten sich gegen 7.30 Uhr acht Nilgänse verirrt. Eine Streife lotste die Tiere zurück in die Tauber. Hier waren die Vögel wieder ganz in ihrem Element und benötigten die Hilfe der Beamten nicht mehr.

Wertheim : Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug am Samstagnachmittag den ordnungsgemäß geparkten BMW eines 35-Jährigen in Wertheim. Der Mann hatte sein Auto in der fünften Reihe auf dem Parkplatz eines Outletcenters im Almosenberg geparkt. Zwischen 12.55 Uhr und 16 Uhr streifte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den BMW und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schade zu kümmern. Wer Den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

