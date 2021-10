Zwei Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall in Bürgstadt

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 70-jähriger VW-Fahrer die Staatsstraße 2310, von Freudenberg kommend, in Richtung Bürgstadt /Miltenberg. An der Einmündung zur Staatsstraße 2309 (Brückenauffahrt) wollte er nach links abbiegen, übersah jedoch eine entgegenkommende Citroen-Fahrerin und stieß mit dieser zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die erheblich beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die herbei gerufenen Floriansjünger der Freiwilligen Feuerwehr Bürgstadt unterstützten zur Fahrbahnreinigung und Verkehrsregelung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8000 Euro.