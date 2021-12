Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Aschaffenburg-Leider

Aus Unachtsamkeit fuhr der Fahrer eines Kleintransporters auf einen verkehrsbedingt stehenden Ford und schob diesen wiederum auf einen Mercedes. Der Unfallverursacher und der Ford-Fahrer erlitten dadurch leichte Verletzungen in Form von Prellungen. Der verursachte Sachschaden beträgt circa 8.000 Euro.

Fahrrad aus Keller gestohlen

Nilkheim. Zwischen Sonntag, dem 05.12.2021 und Mittwoch, dem 08.12.2021, gelangte ein unbekannter Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Fichtenweg. Dort brach der Dieb das Vorhängeschloss eines Kellerraumes auf und entwendete ein hochwertiges, schwarzes E-Bike des Herstellers Cube. Der Wert beträgt circa 3.000 Euro.

Hund von Auto erfasst

Großostheim. Am Mittwoch, gegen 22:15 Uhr, wurde ein herrenloser Hund, welcher die Schaafheimer Straße bei Ringheim überquerte, von einem Mini frontal erfasst. Trotz des Zusammenstoßes konnte das Tier anschließend weiterrennen. Am Mini entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen beschrieben den Hund als mittelgroß mit braunem Fell. Außerdem trug er ein neongrünes Geschirr. Der Hundebesitzer ist noch unbekannt.