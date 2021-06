Zwei junge E-Bike Fahrerinnen in Karlstadt gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Die zwei Freundinnen im Alter von 14 und 15 Jahren waren mit einer weiteren Freundin in Fahrtrichtung Laudenbach unterwegs, als sich ihre Fahrradlenker an einer abschüssigen Stelle ineinander verhakten. Beide sind gestürzt. Die 14-Jährige zog sich Schürfwunden an ihren Armen und Beinen zu. Ihre Begleiterin wurde mit dem Rettungshubschrauber zur Abklärung ihrer Verletzungen in eine Klinik nach Würzburg geflogen. Die Verbindungsstraße war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen komplett gesperrt. An den E-Bikes entstand nur geringer Sachschaden.

Durch die Polizei Karlstadt wird auf die Wichtigkeit des Sturzhelmes hingewiesen. Dieser kann im Unglücksfall Leben retten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Polizisten haben am Freitagnachmittag einen 23-jähriger Autofahrer kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnisdaten stellte sich heraus, dass der er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, welche ihn zum zusätzlichen Führen des Anhängers, mit dem er unterwegs war, berechtigt hätte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der junge Fahrzeugführer konnte, nachdem er den Anhänger abgehängt hatte, seine Fahrt fortsetzen.

Einbruch ins Vereinsheim

Himmelstadt, Lkr. Main-Spessart. Ein bislang unbekannter Täter ist im Zeitraum von Dienstag den 08.06.2021 bis Freitag den 11.06.2021 in das Vereinsheim der Himmelstädter Tennisabteilung eingebrochen. Das Vereinsheim wurde dabei durchwühlt und ein geringerer Geldbetrag aus einer Kasse entwendet. Durch den Aufbruch wurde ein Fenster beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 350 Euro. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise an die Tel. 09353/9741-0.

Verkehrsunfall zwischen Kind und Leichtkraftrad

Himmelstadt, Lkr.Main-Spessart. Am frühen Abend des Freitags kam es in der Hauptstraße in Himmelstadt zu einem Unfall zwischen einem 4-Jährigen Fußgänger und einem 23-jährigen Mopedfahrer. Der Junge entfernte sich in einem ungünstigen Moment von der Mutter und lief auf den gegenüberliegenden Gehsteig. Als der Vierjährige wieder kehrt machen wollte, übersah er das in Richtung Laudenbach fahrende Leichtkraftrad. Der Bub rannteauf die Straße und das Leichtkraftrad erfasste den Jungen auf Höhe des Hinterrades. Durch den Aufprall stürzte der Junge und wurde leicht verletzt. Er erlitt eine leichte Fußverletzung, sowie eine Schürfwunde am Knie. Am Leichtkraftrad entstand kein Schaden.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Himmelstadt, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei gegen Mitternacht einen 30-jähriger Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei Kontrolle konnten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Karlstadt starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest de Fahrers ergab einen Wert von 1,42 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme auf der Polizeiinspektion Karlstadt durchgeführt.

Polizei Karlstadt/kick