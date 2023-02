Zwei Insassen bei Unfall bei Jakobsthal verletzt

Gegen 19 Uhr war der 21-jährige Skoda-Farer mit seinem etwa gleichaltrigen Begleiter auf der Engländerhochstraße von Richtung Wiesen nach Sailauf unterwegs. In einer Rechtskurve auf Höhe eines Parkplatzes kam der Wagen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr zwei Straßengräben, prallte in eine Böschung, überschlug sich und landete auf der Seite.

Beide Insassen konnten vor dem Eintreffen der Rettungskräfte das Auto eigenständig verlassen. Sie wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Der Skoda hat nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Die Feuerwehren aus Jakobsthal und Heigenbrücken sicheren die Unfallstelle, leuchteten sie aus, reinigten die Fahrbahn und leiteten den Verkehr um. Die Straße musste im Bereich der Unfallstelle mehr als zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Ralf Hettler