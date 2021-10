Zwei hochwertige Mountainbikes in Karlstadt gestohlen

Die drei unbekannten Täter haben sich anschließend in Richtung Rathaus/Bahnhof entfernt. Einer der Täter konnte jedoch beobachtet werden und wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 25 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

blasse Hautfarbe

markante Wangenknochen.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Mann machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Karlstadt unter Tel. 09353/9741-0 oder per E-Mail an pp-ufr.karlstadt.pi@polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.

Vorfahrt missachtet

Retzbach. Am Freitag gegen 13 Uhr wollte ein 72-jähriger Autofahrer von der Mainbrücke kommend in den Retzbacher Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 64-jährigen

Mercedesfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Polizei Karlstadt/mm