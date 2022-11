Zwei hochwertige Autos in Faulbach gestohlen

Am Montag ging bei der Polizei die Mitteilung über den Diebstahl der zwei genannten hochwertigen Pkw ein. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Audi A3 Sportback mit dem amtlichen Kennzeichen M-BU1375 sowie einen Audi A5 Sportback mit den Kennzeichen M-DE7087. Die beiden Pkw wurden am Samstagabend auf dem Firmengelände „Am Kieswerk“ abgestellt und waren Montagabend nicht mehr vor Ort.

Die Polizeiinspektion Miltenberg hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen und versucht nun insbesondere den genauen Tatablauf zu klären.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Trickdiebstahl in Miltenberger Bekleidungsgeschäft - Mobiltelefon und Bargeld gestohlen

MILTENBERG. Ein Geschäft im Stadtzentrum wurde am Dienstag das Ziel von Trickdieben. Eine Unbekannte entwendete hierbei ein Handy sowie 250 Euro Bargeld. Die Miltenberger Polizei hofft insbesondere mit der Veröffentlichung einer Personenbeschreibung auf Hinweise.

Die Unbekannte begab sich gegen 11:30 Uhr in das Geschäft in der Hauptstraße und verwickelte die Verkäuferin hierbei in ein Gespräch. In einer unbemerkten Situation nahm die Täterin das Mobiltelefon der Geschädigten, welches neben der Kasse lag, an sich und flüchtete im Anschluss. In der Hülle des Handys befanden sich zusätzlich rund 250 Euro Bargeld.

Die Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

kräftige Statur

auffällig lange Haare

trug einen schwarzen Wollmantel

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Diebstahl aus Kellerraum in Miltenberg

MILTENBERG. Zwischen dem 04. November und dem 14. November hat ein Unbekannter aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Breitendieler Straße ein Mountainbike der Marke Trek im Wert von 200 Euro entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Geparkter Wagen in Collenberg beschädigt

COLLENBERG-REISTENHAUSEN, LKR. MILTENBERG. In der Nacht zum Dienstag, zwischen Mitternacht und 00:30 Uhr, hat ein Unbekannter einen in der Brunnenstraße geparkten Skoda beschädigt und einen Sachschaden von rund 1.000 Euro hinterlassen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Meldungen der Polizei Unterfranken