Zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt

In der Zeit vom 27.11.2020, 21.00 Uhr, bis 29.11.2020, 12.00 Uhr, wurden zwei in der Maria-Theresien-Straße geparkte Fahrzeuge von bisher unbekanntem Verursacher beschädigt. Ein grauer Mercedes B180 stand in der Hofeinfahrt und das andere Fahrzeug, ein grauer Mercedes C220 Stand auf der Straße vor dem Anwesen.<p> Bei einem Fahrzeug konnte ein Kratzer am Heck, sowie ein Loch im rechten Rücklicht festgestellt werden. Beim anderen Fahr-zeug entdeckte der Geschädigte eine größere Delle. Der Geschädigte konnte sich lediglich noch an einem lauten Geräusch am 27.11.2020 gegen 21.00 Uhr erinnern.

Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 1500 Euro Diesbezüglich bittet die Polizei Lohr a. Main um Zeugenhinweise unter Tel. 09352/87410.