Zwei geparkte Autos in Mömbris angefahren

Bei einem Verkehrsunfall in der Alzenauer Straße entstand am frühen Montag ein Gesamtschaden von 12.000 Euro. Um kurz nach Mitternacht geriet ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer beim Beschleunigen seines Fahrzeugs ins Schleudern. Er fuhr deshalb gegen einen am Fahrbahnrad geparkten Opel, der durch den Anstoß leicht auf einen abgestellten Jaguar geschoben wurde. Fazit: 6.000 Euro Schaden am Mercedes, 5.000 Euro am Opel und 1.000 Euro am Jaguar. Der Mercedes musste abgeschleppt werden, der Fahrer blieb unverletzt.

Spiegelberührung in Westerngrund

Westerngrund, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntag gegen 16 Uhr blieb ein 37-jähriger Mitsubishi-fahrer in der Dorfstraße mit seinem linken Außenspiegel am rechten Außenspiegel eines geparkten Skoda hängen. Beide Spiegel wurden hierdurch beschädigt. Der Schaden wird auf 2.00 Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau