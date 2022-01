Zwei geparkte Autos in Lohr beschädigt

Der Skoda parkte im Parkhaus eines Verbrauchermarkts in der Alfred-Stumpfstraße. Am Pkw entstand am rechten vorderen Radkasten ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.

Ein weiterer geparkter Pkw wurde in der Zeit von Donnerstag auf Freitagnacht in der Hauptstraße in Rechtenbach von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Fahrertür des geparkten Opel Vivaro wurde eingedellt. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr unter Tel. 09352/87410

Polizei Lohr/mm