Zwei Geldautomaten in Frankfurter Bankfiliale gesprengt

Seinen Angaben zufolge drangen zwei Täter am frühen Mittwochmorgen in die Bank ein. Kurz darauf kam es zur Explosion. Die beiden Unbekannten flüchteten nach der Detonation mit einem Motorroller. Die Polizei suchte die Umgebung auch mit einem Hubschrauber ab. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Laut Polizei entstand jedoch «massiver Sachschaden». Unter anderem wurde das Haus stark beschädigt. Die Täter sollen schwarze Sturmhauben und Stirnlampen getragen haben. Menschen wurden nicht verletzt.

E-Bike aus Dieburger Garage gestohlen

Dieburg. In der Nacht zum Dienstag (22.11.) hebelten gegen 2.30 Uhr bislang unbekannte Kriminelle die Tür einer Garage in der Straße "Am Schloß Stockau" auf, entwendeten anschließend ein E-Bike und flüchteten unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von knapp 2.000 Euro. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarz, rotes Bike der Marke Cube, Modell "Stereo Hybrid 120".

Wenn Sie in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

