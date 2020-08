Zwei Geisterfahrer auf der B469 bei Klingenberg und Wörth

Betrunkener Geisterfahrer bei Wörth

Mehrere Meldungen über einen Schlangenlinien fahrenden Geisterfahrer wurden am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr per Notruf gemeldet. Ein Auto wendete auf der Bundesstraße bei Wörth und fuhr entgegen der Fahrbahn in Richtung Aschaffenburg. Auf Höhe Großwallstadt wechselte er von der falschen auf die richtige Fahrbahn und konnte von einer Streife abgefangen werden. Der Renault Twingo wurde anschließend in Niedernberg angehalten und kontrolliert werden. Ein Atemalkohltest bei dem 56-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 0,72 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt

Mit dem Mofa auf der Bundesstraße bei Klingenberg in die falsche Richtung

Mehrere Notrufe über einen Fußgänger auf der Bundesstraße gingen am Sonntagnachmittag gegen 12:30 Uhr ein, welcher sein Mofa-Roller am Straßenrand abgestellt habe. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnte der Mofafahrer als Geisterfahrer festgestellt und angehalten werden. Als Grund für seine ungewöhnliche Pause auf der Bundesstraße gab er an, Pfandflaschen zu sammeln. Da ein anderer Verkehrsteilnehmer abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, muss der Mann sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

stru/Polizei Obernburg