Zwei Galloway-Rinder in Hafenlohrtal entlaufen

Die beiden Tier sind schwarz mit auffälligen weißen Streifen am Bauch und tragen keine Hörner.

Wo sich die Rinder derzeit befinden, ist nicht bekannt.

Autofahrer sollten die bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h auf der Hafenlohrtalstraße mehr denn je beachten, da die Tiere unvermittelt auf die Fahrbahn laufen könnten.

Pflastersteine sorgen für Blechschäden

Marktheidenfeld. Durch mangelhafte Ladungssicherung wurde am Montagvormittag ein Unfall verursacht, bei dem insgesamt 3 Fahrzeuge beteiligt waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Der Fahrer eines Pritschenwagen war, gegen 11.20 Uhr, auf der B8 von Esselbach kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. In der scharfen Rechtskurve am Glasbach rutschten mehrere Pflastersteine von der Ladefläche, weil diese nicht ausreichend gesichert transportiert wurden. Einem entgegenkommenden Pkw Toyota fielen die Steine unmittelbar auf die Motorhaube und landeten auf der Fahrbahn. Ein nachfolgender Porschefahrer konnte dem plötzlich entstandenen Hindernis nicht mehr ausweichen und fuhr über die Steine. Der Toyota wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Außerdem entstanden Schäden an der Asphaltdecke. Deshalb wurde die Straßenmeisterei Lohr verständigt.

Graffiti am ZOB

Marktheidenfeld. Mehrere Farbschmierereien hinterließ ein Unbekannter an den Wartehäuschen am Adenauerplatz. Insgesamt wurden 4 Schriftzüge auf die Glasscheiben gesprüht. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat am zurückliegenden Wochenende verübt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 entgegen.

vd/Polizei Marktheidenfeld