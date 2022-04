Zwei Fußgänger auf Verkehrsinsel in Offenbach verletzt

Zu einem Unfallgeschehen am Donnerstagnachmittag in der Leipziger Straße in Offenbach liegen der Polizei unterschiedliche Angaben vor. Der genaue Hergang ist derzeit noch nicht geklärt. Nach ersten Erkenntnissen überquerten zwei Fußgänger gegen 14.40 Uhr die Verkehrsinsel gegenüber der Hausnummer 41. Eine Kleinwagen-Fahrerin wich aus und überfuhr die Verkehrsinsel. Beide Fußgänger sprangen wohl zur Seite, wobei einer unter das Fahrzeug der Frau aus Erlensee geriet. Er trug eine Platzwunde im Gesicht und eine Schürfwunde am Ellenbogen davon. Der andere wurde von einem entgegenkommenden weißen VW Caddy touchiert und erlitt dabei eine Fußverletzung. Beide jungen Männer wurden vom Rettungsdienst zunächst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.