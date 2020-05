Zwei Frauen stürzen mit Motorrad in Elsenfeld

Am Mittwoch Nachmittag gegen 17.15 Uhr sind zwei junge Frauen bei einem Motorradunfall leicht verletzt worden. Zur Unfallzeit war die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades, von Hausen kommend, auf der Umgehungsstraße in den „Rücker“-Kreisel eingefahren. Im Kreisverkehr rutschte die Leidersbacherin mit ihrem Krad weg und stürzte, gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Sozia, auf die Fahrbahn. Hierbei wurden die beiden leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Am Krad selbst entstand nur geringer Sachschaden.

Radfahrerin leicht verletzt

Erlenbach. Eine E-Bikerin ist am Mittwoch Abend gegen 18.40 Uhr bei einem Unfall in der Mechenharder Straße verletzt worden. Die 57-Jährige war mit ihrem E-Bike aus Streit kommend Richtung Erlenbach unterwegs, als sie hinter sich einen Pkw bemerkte. Da sie diesem das Überholen erleichtern wollte, wollte sie sicherheitshalber rechts anhalten. Hierbei kam sie allerdings an den Bordstein, strauchelte mit ihrem Rad und knickte mit ihrem Fuß um. Die Verunfallte wurde von einem Sanka mit leichten Verletzungen ins Erlenbacher Klinikum verbracht.

Auto verkratzt

Röllbach. Ein silberfarbener Skoda Octavia ist vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Am Opersgraben verkratzt worden. Die Besitzerin des Pkw stellte am Morgen fest, dass sich in der dem Gehweg zugewandten Beifahrertüre des Octavias ein waagrechter Kratzer befand. Möglicherweise stammt dieser von einem Kinderrad, welches an dem Pkw vorbeigeschrammt ist. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

Polizeiinspektion Obernburg