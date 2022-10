Gegen 20 Uhr fiel den Beamten eine 24-jährige Fahrerin eines BMW in der Kleinwallstädter Straße auf, die bei der Verkehrskontrolle schließlich einräumte Cannabis konsumiert zu haben. Eine Fahrerlaubnis hatte die Dame ebenso nicht. Die Fahrt endete an der Stelle für die Frau.

Gegen 1 Uhr in der gleichen Nacht kontrollierten die Beamten eine 22-Jährige, die mit einem Opel in der Glanzstoffstraße fuhr. Auch bei ihr bestand der Verdacht, dass sie das Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln steuerte. Zudem fanden die Polizisten in der Handtasche der Autofahrerin eine geringe Menge Haschisch.

Bei beiden Frauen musste entsprechend eine Blutprobe entnommen werden. Wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis im einen Fall sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt in anderen Fall wurden Strafverfahren eingeleitet.

Meldung der Polizei Unterfranken