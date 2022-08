Zwei Flächenbrände in Tauberbischofsheim

Gleich zweimal brannte es am Montagabend in Tauberbischofsheim. Zunächst wurde gegen 21.30 Uhr ein Feuer im Wald im Bereich Höhberg gemeldet. Dort brannte eine Fläche von etwa vier auf vier Meter. Das Feuer ging vermutlich von einem Reisighaufen aus und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Einige Minuten später wurde mitgeteilt, dass es auf einem weiteren nahegelegenen Waldstück ebenfalls zu einem Brand kam. Beim Eintreffend er Feuerwehr brannte eine Fläche von etwa 50 auf 50 Metern. Dieser Brand ging vermutlich von einer Feuerstelle aus. Die Ermittlungen dauern an. Während der Löscharbeiten halfen zahlreiche Landwirte bei der Wasserversorgung.

Ahorn-Buch: Batterie und Kabel aus Lkw ausgebaut

Ahorn-Buch. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach Zeugen, nachdem Unbekannte am vergangenen Wochenende die Startbatterie und ein Verbindungskabel aus einem Lkw ausbauten. Der Laster stand zwischen 15.30 Uhr am Freitag und 6 Uhr am Montag in einer Parkbucht am Ortsausgang Ahorn-Buch. Als der Fahrer zu seinem Lkw kam, bemerkte er, dass sich dieser nicht starten ließ und Unbekannte die Batterie entwendet hatten. Hierfür muss ein erheblicher Zeitaufwand notwendig gewesen sein. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

dc/Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis