Zwei Festnahmen mit Blutentnahme nach sexuellen Belästigungen bei Dieburg

Bei der Polizei sind am frühen Freitagabend mehrere Meldungen über einen Mann eingegangen, der sich als Fahrgast in unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsmitteln, auffallend nah zu weiblichen Fahrgästen gesetzt hatte und sie sexuell bedrängte. Mithilfe einer Personenbeschreibung konnte der bis dahin Unbekannte daraufhin von der Polizei, gegen 19 Uhr, in einem Linienbus bei Groß-Zimmern lokalisiert und festgenommen werden. Der junge Mann mit Wohnsitz in Münster wurde zur Polizeiwache gebracht. Dort erfolgte im Rahmen der Anzeigenaufnahme, aufgrund seiner Alkoholisierung, auch eine Blutprobenentnahme. Im Anschluss wurde er entlassen. Doch die Entlassung währte nicht lange, denn der Beschuldigte zeigte sich offenbar unbelehrbar. Bereits am Folgetag, gegen 19 Uhr, klickten erneut die Handschellen. In einem Bus der Linie 672 vom Luisenplatz nach Dieburg hatte sich der Tatverdächtige wiederholt einer 21-Jährigen Mitfahrerin genährt und diese unsittlich berührt. Nach Eingang der Meldung bei der Polizei, wurde er erneut festgenommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, die wiederholt eine Blutprobenentnahme beinhalteten wurde er entlassen. Die Ermittlungsverfahren wurden von der Darmstädter Kriminalpolizei (K10) übernommen.

stru/Polizei Darmstadt