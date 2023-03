Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss in Aschaffenburg

Verkehrskontrolle in der Aschaffenburger Lindenallee

Um 11:30 Uhr geriet ein 33-Jähriger in der Lindenalle mit seinem Pkw ins Visier einer Streife der Aschaffenburger Polizei. Hierbei konnten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Nach einem positiven Drogenvortest musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

E-Scooter in der aschaffenburger Auhofstraße kontrolliert

Eine Verkehrskontrolle in der Auhofstraße um 23:00 Uhr brachte gleich mehrere Straftaten zum Vorschein. Auch der 21-jährige Fahrer eines E-Scooters musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, nachdem er das Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt hat. Zudem händigte er den Beamten während der Kontrolle eine geringe Menge Haschisch aus, die in der Folge sichergestellt wurde.

Am E-Scooter des jungen Mannes war zudem ein Ende Februar abgelaufenes grünes Versicherungskennzeichen angebracht, was für ihn eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz zur Folge hatte.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Wie die Verkehrsbilanz der unterfränkischen Polizei aus dem Jahr 2022 zeigt, stieg die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss um mehr als ein Drittel auf 486 (2021: 360). Bei den Unfällen unter berauschenden Mitteln oder Medikamenten stieg die Zahl sogar um 42 Prozent auf 111 (2021: 78). Für beide Unfallarten stellt dies ein Höchststand in den letzten 10 Jahren dar. Besonders häufig sind Pkw-Fahrende und Radfahrende an Alkoholunfällen beteiligt. Jeder 5. getötete Verkehrsteilnehmer kam bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss ums Leben.

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall in Aschaffenbrug – Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend flüchtete der Unfallverursacher mit seinem E-Scooter von der Unfallstelle. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der unbekannte Fahrer des E-Scooters war mit diesem am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, in der Weißenburger Straße in Richtung Herstallturm auf dem Gehweg unterwegs. An der Ausfahrt am Aschaffenburger Hof übersah er einen verkehrsbedingt stehenden Daimler und beschädigte diesen an der rechten Fahrzeugseite. Im Anschluss flüchtete er von der Unfallstelle. Der Fahrer des Pkw verständigte in der Folge die Aschaffenburger Polizei.

Hinweise von möglichen Unfallzeugen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Mittwoch, zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz am Dämmer Tor geparkter schwarzer BMW auf der Beifahrerseite beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Montag, 22:30 Uhr, wurde ein in der Ernsthofstraße geparkter VW Golf im Bereich des Daches mutwillig zerkratzt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen 15:20 Uhr und 16:10 Uhr wurde am Dienstag im Parkhaus am Hauptbahnhof ein weißer Fiat im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt.

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Mittwochs wurden von einem Bobcat-Raupenlader in der Industriestraße mehrere Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken