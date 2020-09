Zwei Fahrzeuge in Lohr und Frammersbach aufgebrochen

Am Dienstag, gegen 14:00 Uhr, musste eine 38-jährige Anwohnerin aus Lohr feststellen, dass an ihrem Fahrzeug der Marke VW die Beifahrerscheibe eingeschlagen wurde. Der Pkw befand sich im Tatzeitraum zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz unterhalb des Sportplatzes in Sendelbach. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche entwendet.

Kurze Zeit später ging eine erneute Mitteilung ein. Zwischen 13:10 Uhr und 14:15 Uhr wurde auf einem Parkplatz in Frammersbach, unterhalb vom Rinderbachtal, ebenfalls ein Fahrzeug der Marke Opel aufgebrochen. Nachdem die Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen wurde, wurde ein Rucksack entwendet.

Der Sachschaden beläuft sich bei den beiden Fahrzeugen auf insgesamt ca. 950 Euro. Der Beuteschaden auf ca. 480 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Lohr