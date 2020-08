Zwei Fahrradunfälle in Weilbach und Faulbach

Am Sonntag, gegen 20.30 Uhr, fuhr ein 75-jähriger Fahrradfahrer einen Waldweg nahe Reuenthal, als er aus ungeklärter Ursache stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und musste ins Krankenhaus Erlenbach verbracht werden.

Am Sonntag, kurz vor 19.00 Uhr, stürzte ein 36-Jähriger auf dem Mountainbiketrail am Königsbaum in Faulbach. Er musste ebenfalls mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus nach Wertheim verbracht werden.

Sachbeschädigung an Jeep

Großheubach. Zwischen dem 08.08.2020 und dem 14.08.2020 wurde in der Straße „Beim Trieb“ ein geparkter Jeep an der rechten Seite zerkratzt. Der Unbekannte hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro.