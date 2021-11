 Zwei Fälle von versuchtem Enkeltrickbetrug in Lohr

Die Anruferin gab jeweils an, dass sie einen schweren Unfall verursacht hätte und nun dringend 20.000 Euro benötige. Beide Senioren durchschauten den Betrugsversuch und legten auf, bzw. gaben an, nicht so viel Geld zur Verfugung zu haben, worauf die Anruferin das Gespräch beendete.

Im Dienstbereich der PI Lohr kommt es derzeit wieder verstärkt zu solchen Betrugsversuchen. Bei den Angerufenen handelt es sich in der Regel meistens um ältere Mitburger. Die Polizei rät in diesen Fällen keinesfalls auf die Forderungen einzugehen.

Erschrocken und in Leitplanke gefahren

Lohr. Auf der B 26, kurz vor dem Ortseingang von Sackenbach kam es gestern, gegen 12.00 Uhr, zu einen Verkehrsunfall. Ein 38jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Aschaffenburg war mit seinem Pkw von Gemunden kommend in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Nach seiner Aussage wurde er durch die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Pkw geblendet, weshalb er erschrak, sein Lenkrad verriss und gegen die Leitplanke krachte. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Ob die Leitplanke beschädigte wurde muss noch durch die Straßenmeisterei Lohr geklärt werden.

Wildunfall mit Reh

Frammersbach. Am gestrigen Abend, gegen 17.00 Uhr, erfasste 61jähriger Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Wiesthal und Habichsthal, ein Reh. Nach dem Aufprall verschwand das Reh im angrenzenden Wald. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500

Euro. Der Jagdpächter wurde von dem Unfall in Kenntnis gesetzt.