Zwei Einsätze nacheinander für die Aschaffenburger Feuerwehr

Gegen 10.15 Uhr wurde ein Brand in der Schongauerstraße am Godelsberg gemeldet. Hier waren Arbeiter in Keller eines Einfamilienhauses mit der Demontage von Öltanks beschäftigt, als sich bei Flexarbeiten Restöl im Tank entzündete, und für eine massive Rauchentwicklung sorgte.

Nur unter Atemschutz konnten die Feuerwehrleute in den betroffenen Bereich vorgehen. Mit Löschschaum wurde der Brand anschließend unter Kontrolle gebracht. Während des Einsatz war die Schongauerstraße komplett gesperrt und auch in der Alois-Alzheimer-Allee kam es durch den Einsatz zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Weiterer Brand in Hefner-Alteneck-Straße

Noch während die Einsatzkräfte mit Aufräumarbeiten an der Einsatzstelle beschäftigt waren, wurde gegen 11.30 Uhr ein weiterer Kellerbrand in der Hefner-Alteneck-Straße gemeldet. Hier war bei Schweißarbeiten Dämmmaterial in Brand geraten, welches ebenfalls für eine extreme Rauchentwicklung sorgte. Erneut betraten die Feuerwehr-Einsatzkräfte unter Atemschutz die Räume. Löschmaßnahmen mussten hier nicht mehr vorgenommen werden, da das Feuer von alleine erloschen war. Jedoch war der komplette Rohbau massiv verqualmt, weshalb ein Großraum-Lüftungsgerät zum Einsatz kam - um das Gebäude vom Rauch zu befreien. In beiden Fällen liegen derzeit noch keine Angaben zur Schadenshöhe vor. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

