Zwei Einbrüche in Hanauer Handygeschäfte

Unbekannte sind am Dienstagabend in zwei Mobiltelefongeschäfte in der Hammerstraße eingebrochen und mehrere Mobiltelefone erbeutet. Gegen 23.20 Uhr verschaffte sich ein Täter Zugang zum Geschäft im Bereich der einstelligen Hausnummern, indem er die Eingangstür einschlug. Anschließend entwendete er mehrere Mobiltelefone. Wohl zur selben Zeit kam es unweit zu einem weiteren Einbruch, ebenfalls in ein Mobiltelefongeschäft. Auch hier schlug ein Täter die Eingangstür ein und nahm mehrere Handys mit. Ein Zeuge hörte einen Alarm, sah daraufhin zwei Personen flüchten und informierte umgehend die Polizei.

Einer der Männer war etwa 20 Jahre alt und hatte mittellange dunkle Haare. Er trug eine weiße Jogginghose, einen dunklen Kapuzenpullover, darüber eine weiße Steppweste sowie weiße Turnschuhe. Zudem soll er an der Hand tätowiert gewesen sein. Die zweite Person war dunkel gekleidet. Beide flüchteten in Richtung Herrnstraße. Eine Auflistung des Stehlgutes und eine genaue Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

Die Polizei bittet Anwohner und Passanten, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau I zu melden.

Gründau. Bereits am Morgen des 18. Januar ereignete sich an der Einmündung der Bundesstraße 457 zur Landesstraße 3271 ein Vorfall im Straßenverkehr, weshalb die Polizei in Gelnhausen nun ermittelt und Zeugen sucht. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Fahrer eines dunklen Kombi gegen 7.20 Uhr auf der Bundesstraße 457 in Richtung Gründau unterwegs. An der Ampelanlage zur Landesstraße 3271 soll der Wagen an mehreren Fahrzeugen, die an der Ampel warteten, mit unverminderter Geschwindigkeit vorbeigefahren sein und die Einmündung trotz Rotlicht überquert haben. Zur selben Zeit fuhr eine Autofahrerin, die die Landesstraße 3271 aus Richtung Gettenbach befuhr, bei grünzeigender Ampel in die Einmündung. Beim Losfahren erkannte sie laut eigenen Angaben den Rotlichtfahrer gerade noch rechtzeitig, bremste bis zum Stillstand ab und verhinderte somit einen Unfall.

Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer geben können, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

Unfallfluchtermittler suchen Zeugen - Fußgänger erlitt Schock

Gründau-Lieblos. Die Fluchtermittler des hiesigen Polizeipräsidiums befassen sich derzeit mit einem Unfall, der sich am Freitagmorgen in der Gründauer Straße ereignete. Ein Unbekannter befuhr gegen 6.50 Uhr mit seinem Sprinter die Gründauer Straße in Richtung Bundesstraße 457. In Höhe der Hausnummer 16 soll das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen auf den Gehweg gekommen sein. Dort war ein 54 Jahre alter Fußgänger mit seinem Hund unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen soll es zu keiner Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem 54-Jährigen gekommen sein. Der Fußgänger erlitt jedoch bei dem Vorfall einen Schock und klagte unter anderem über Kopfschmerzen. Anschließend wurde er ärztlich versorgt. Der Wagen, bei dem es sich um einen dunklen Mercedes Sprinter mit Aschaffenburger Kennzeichenschilder gehandelt haben soll, fuhr weiter.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern.

Zwei Verletzte nach Unfall auf Landesstraße 3199

Bad Orb. Zwei Verletzte und ein Schaden von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 3199. Gegen 15.20 Uhr war eine 71-Jährige gemeinsam mit ihrem 74 Jahre alten Beifahrer in einem Nissan Qashqai auf der Landesstraße 3199 von der Autobahn 66 kommend in Richtung Bad Orb unterwegs. In Höhe des Sportplatzes kam die Fahrerin mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte in den dortigen Erdwall und geriet daraufhin ins Schleudern. Hierbei wurden zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Beide Personen waren ansprechbar, mussten jedoch durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden; sie kamen zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite Nissan musste abgeschleppt werden. Die Strecke zwischen der "Eisernen Hand" und der Ortseinfahrt Bad Orb wurde für eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt. Gegen 16.30 Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Bad Soden-Salmünster. Nach einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus im Bornweg (einstellige Hausnummern) sucht die Polizei nach Zeugen. Wie der Polizeistation in Bad Orb erst am Dienstagnachmittag gemeldet wurde, sollen Unbekannte am späten Sonntagabend Fenster des Gebäudes, das als Unterkunft für Geflüchtete genutzt wird, beschädigt haben. Einem Zeugenhinweis zufolge soll ein dunkles Fahrzeug gegen 23 Uhr auf der Gerhard-Radke-Straße vorbeigefahren sein. In dem Fahrzeug hätten mehrere laut rufende Personen gesessen. Ob dieses Auto mit dem Vorfall in Verbindung steht, wird vom Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte ermittelt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Die Kriminalpolizei hat Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt und sucht nun Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

Wer kann Hinweise zu Fahrweise von schwarzem Peugeot geben?

Bad Orb/Steinau/Schlüchtern. Die Polizei in Schlüchtern sucht Zeugen, nachdem in den vergangenen Tagen ein schwarzer Peugeot in Bad Orb, Steinau an der Straße sowie Schlüchtern durch auffällige Fahrweise im Straßenverkehr aufgefallen ist. Hinweisen zufolge sei der Peugeot teilweise Schlangenlinien gefahren, deutlich zu schnell unterwegs gewesen und habe durch seine Fahrweise Verkehrsteilnehmer genötigt. So musste am Dienstagvormittag ein Autofahrer auf der Strecke von Marjoß nach Schlüchtern (über Bellings) eine Vollbremsung durchführen, um eine Kollision mit dem Peugeot zu verhindern. Am frühen Dienstagmorgen, gegen 5.40 Uhr, teilte ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit, dass er auf der Strecke von Marjoß nach Schlüchtern von einem Peugeot-Fahrer ausgebremst und angehupt wurde. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in allen Fällen um denselben Peugeot-Fahrer handelt.

Zeugen sowie gefährdete Verkehrsteilnehmer melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0.



Unfallflucht mit hohem Schaden

Offenbach. Wer am Montagabend auf der Geleitsstraße unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein, die sich zwischen 19 und 20.15 Uhr in Höhe der Hausnummer 102 ereignete. Dort parkte ein grauer Ferrari. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte offenbar beim Vorbeifahren den 612 Scaglietti gestreift und einen Schaden von etwa 12.000 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten Wagen gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Mann mit gelber Jacke bitte melden!

Dreieich. Nach einem Vorfall, der sich bereits am Montagnachmittag (23. Januar) in der Lindenstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht einen noch unbekannten Mann als möglichen Zeugen. Gegen 14.40 Uhr soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen auf der Straße vor einer Schule gekommen sein. Ersten Angaben zufolge war eine ein Mann mit gelber Jacke bei dem Vorfall zugegen und wollte offensichtlich schlichten.

Dieser sowie weitere noch nicht bekannte Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

