Zwei Diebstähle in Lohr

Der Polizei ist von einem Autohaus im südlichen Bereich des Industriegebiets Wombach, der Diebstahl von einer größeren Anzahl von alten Fahrzeugbatterien angezeigt worden. Ein bislang unbekannter Täter bediente sich an der auf dem Gelände des Autohauses abgestellten Box für die Altbatterien. Die Tatzeit wird auf den Zeitraum vom Donnerstag, 15.10.20, 18.00 Uhr bis zum Samstag, 17.10.20, 10.00 Uhr, festgelegt. Möglicherweise hat der Täter zum Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug benutzt. Das Gewicht der Batterien dürfte über eine Tonne betragen haben. Der Wert wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise in der Sache an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Diebstahl eines Fahrrades

Im Zeitraum vom 07.09.2020 bis zum 15.10.2020 hatte ein 57-jähriger Mann sein Fahrrad am Fahrradständer des Lohrer Bahnhofs abgestellt. Das Fahrrad, es war abgeschlossen, stand an dem Fahrradständer im Bereich des Wendeplatzes. Unbekannter Täter entwendete das Fahrrad. Das grüne Citybike der Marke Dancelli, Typ Spurtreu 7.0, hatte er vor wenigen Monaten gekauft. Es hatte einen Neupreis von 540 Euro. Hinweise an die Polizei in Lohr.

stru/Polizei Lohr