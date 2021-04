Zwei Corona-Partys in Würzburger Innenstadt aufgelöst

Gegen 15:00 Uhr wurde bei einer Fußsteife im Ringpark eine feiernde Personengruppe von 18 Personen festgestellt. . Die Feiernden konsumierten Alkohol und hielten sich weder an die Abstandregeln noch trugen sie Masken. Alle Beteiligten erwartet nun eine Anzeige nach der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung

Würzburg Mainufer. Gestern Nachmittag ging die Meldung von einer am Mainufer stattfindenden Party bei der Würzburg Polizei ein. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit wurden acht Personen festgestellt und feierten ohne sich an die geltenden Bestimmungen zu halten. Die Feiernden erwartet nun ebenfalls eine Anzeige nach der Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung

Baumaschinen aus Baucontainer entwendet - Zeugen gesucht

Würzburg Heidingsfeld. Zwischen Donnerstagabend, 19:00 Uhr und Freitagmorgen, 06:15 Uhr, wurde an der Baustelle im Bereich der Autobahnabfahrt Heidingsfeld, diverse Baumaschinen aus einem Baucontainer entwendet.

Der Baustellenpolier stellte am Freitagmorgen fest, dass der auf der dortigen Baustelle stehende Container aufgebrochen wurde. Entwendet wurden mehrere hochwertige Baumaschinen. Der Beuteschaden ist noch nicht genau bekannt dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen. Am Container entstand ein Sachschaden von circa 500,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet

Würzburg Innenstadt. Am Donnerstagmittag, gegen 08:45 Uhr, parkte die Fahrerin eines schwarzen Audis auf einem Parkplatz in der Annastraße. Als sie zu ihrem Pkw zurück kam viel ihr ein sehr dicht an ihrem Auto stehender, rostroter Pkw auf. Später bemerkte die Geschädigte einen frischen Lackschaden an ihrer vorderen Stoßstange. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Würzburg Innenstadt. Am Donnerstagnachmittag gegen 09:15 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem LKW-Transporter den Berliner Ring, als ein blauer Audi vor ihr die Spur wechselte. Hierbei blieb die Fahrerin des Pkw an der Stoßstange des Transporters hängen und zerkratze diese. Es entstand ein Sachschaden von circa 150 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Verursachern möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

dasch/Quelle: Polizeiinspektion Würzburg-Stadt