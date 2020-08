Zwei Cityroller in Marktheidenfeld gestohlen

Zu einem Diebstahl von zwei Cityrollern kam es am Montag, gegen 16:00 Uhr. Zwei 10-jährige Buben legten ihre Tretroller am E-Center-Parkplatz neben einer Laderampe ins Gebüsch, um sie vor Diebstahl zu schützen. Als sie etwa 15 Minuten später aus dem Markt zurückkamen, waren beide Roller weg. Beide sind silberfarben, von der Marke „Techno“ und haben einen Aufkleber am Trittbrett: einer hat einen blauen und der andere einen orangenen Aufkleber.

Dieser letztere Roller besitzt keinen Ständer mehr und hat ein Klebeband am Lenker. Die beiden Roller haben einen Zeitwert von etwa 50 €. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.