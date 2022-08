Zwei Brände an Mömbriser Feldweg binnen zwei Stunden

Die Kräfte hatten das circa zehn Quadratmeter große Feuer mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle bzw. abgelöscht. Anschließend wurde der Waldboden von Hand umgegraben und bewässert. Einsatzende war gegen 11.45 Uhr.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Daxberg, Schimborn, Mömbris und Hörstein (geländegängiges Waldbrandtanklöschfahrzeug) sowie der zuständige Kreisbrandinspektor Georg Thoma. Zur Absicherung der Einsatzkräfte stand ein Rettungswagen von der BRK-Rettungswache Mömbris bereit.

In etwa 150 Metern Entfernung zu der ersten Einsatzstelle in Richtung Kreisstraße kam es am Sonntag gegen 12.30 Uhr zu einem weiteren Waldbrand an dem gleichen Forstweg. Hier konnte durch die Feuerwehren Daxberg und Mömbris ein Entstehungsbrand gelöscht werden.

Die beiden Schadensstellen wurden an die Polizei aus Alzenau übergeben. Die Beamten nahmen die weiteren Ermittlungen auf.

Mitteilung der Kreisbrandinspektion