Zwei BMW angefahren - Polizei sucht Zegen

Am Dienstag wurde in Laudenbach ein parkender grauer BMW angefahren. Der Wagen parkte in der Zeit von 6.30 Uhr bis 11 Uhr im „Aufseßring". In dieser Zeit wurde die linke Heckseite vermutlich von einem Lastwagen beim Rangieren angefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zukümmern.

Am Dienstag, zwischen 8 Uhr und 8.45 Uhr, wurde in Stadtprozelten in der Hauptstraße ein parkender schwarzer BMW angefahren. Der Verursacher flüchtete unerkannt und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg