Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg hat in diesem Zusammenhang ein Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06071/96560, zu melden.

dc/Meldung er Polizei Südhessen