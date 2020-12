Zwei Autos stoßen in Großheubach zusammen

Am Montag, gegen 16:30 Uhr, bog eine Audi-Fahrerin von dem verkehrsberuhigtem Bereich der Mainstraße in die Hauptstraße ein und übersah dabei eine Peugeot-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß blieben beide Insassen glücklicherweise unverletzt, der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6.500 Euro.

Miltenberg. Bereits am Samstag, dem 07.11.2020, wurde in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:05 Uhr an der westlichen Brückenabfahrt ein geparkter Daimler Smart angefahren. Der Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro und fuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, seines Weges. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Miltenberg zu melden.

sob/Polizei Miltenberg