Zwei Autos stoßen in Erlenbach zusammen

Am Donnerstag gegen 23:15 Uhr kam es an der Kreuzung Miltenberger Straße / Seeweg zum Zusammenstoß zwischen zwei Autos im Kreuzungsbereich. Da die dortige Ampelanlage außer Betreib war, galt für die Fahrerin eines Opels das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren!". Durch den Zusammenstoß entstand lediglich Sachschaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Mönchberg. Am 07.01.21, um 18:00 Uhr, stellte eine Streife der Polizei Obernburg bei einer Verkehrskontrolle bei dem Fahrer eines Skoda Atemalkoholgeruch fest. Der gerichtsverwertbare Atemtest beim Fahrer bei der Polizeidienststelle ergab einen Wert von umgerechnet ca. 0,6 Promille Atemalkoholkonzentration. Den Fahrer erwarten eine Geldbuße und ein einmonatiges Fahrverbot.