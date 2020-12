Zwei Autos stoßen frontal zusammen in Kreuzwertheim

Eine leichtverletzte Person und ca. 8000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Ein 85-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes die St 2315 auf Höhe von Kreuzwertheim und bog nach links in die Kreisstraße Richtung Wiebelbach ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Dacia, mit dem er frontal kollidierte. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Fahrer des Dacia wurde durch den Rettungsdienst mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Kreuzwertheim unterstützte vor Ort mit zwölf Einsatzkräften.

Fahrzeug zerkratzt

Karbach. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein in der Straße „Obere Klimbach" abgestellter BMW zerkratzt. Die Beschädigung, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro, wurde kurz nach Mitternacht festgestellt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Marktheidenfeld, Tel. 09391-9841-0, erbeten.