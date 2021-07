Zwei Autos nach Unfall bei Stockstadt nur noch Schrott

Gegen 17.30 Uhr war eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Bundesstraße in Richtung Mainhausen unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen kam die junge Frau, die auf der rechten Fahrspur fuhr, nach links und kollidierte dort mit einem VW. Nach dem Zusammenstoß kam der VW an der Mittelabtrennung zum Stehen. Der Mercedes fuhr über die Anschlussstelle nach rechts einen Graben hinunter. Seine Fahrt endete nach mehreren Metern in einem Waldstück.

Bei dem Unfall wurde lediglich die Verursacherin leicht verletzt. Sie wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstanden vermutlich wirtschaftliche Totalschäden, welche sich auf weit über 10.000 Euro summieren.

Die Feuerwehr Stockstadt sicherte die Unfallstelle ab und sperrte die Anschlussstelle Richtung Mainhausen. Auch die Bundesstraße musste für knapp eine Stunde komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr auf beiden Fahrstreifen bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge vorbeifließen.

Ralf Hettler