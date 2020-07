Zwei Autos in Wertheim krachen beim Rückwärtsfahren zusammen

Weil zwei Autofahrer am Mittwochmittag gleichzeitig rückwärts ausparkten, kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in Wertheim zum Unfall. Gegen 12 Uhr setzte ein 68-Jähriger seinen Mercedes auf dem Parkplatz zurück um zu einer freien Lücke zu gelangen. Gleichzeitig parkte ein 58 Jahre alter Mann mit seinem Ford rückwärts aus. Da beide Männer wohl nicht richtig geschaut hatten, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei entstanden Schäden in Höhe von rund 6.000 Euro.

stru/Polizei Heilbronn