Zwei angesteckte Grillanzünder in Straßengraben geworfen

Am Montag gegen 13:15 Uhr bemerkte einen 18 jährigen Fahrer, der auf der Staatsstraße 3202 von Albstadt in Richtung Michelbach fuhr, im rechten Straßengraben ein brennender Grillanzünder. Geistesgegenwärtig hielt er an und löschte das Feuer mit einer Wasserflasche. Bei einer Nachschau entdeckte die Polizei Alzenau 300 Meter von der ersten Brandstelle ein weiterer glimmender Grillanzünder im Straßengraben. Dieser löschte die Polizeibeamten. Glücklicherweise kam es an beiden Stellen nicht zu einem Flurbrand. Die Polizeiinspektion Alzenau hat nun die Ermittlungen wegen versuchter Sachbeschädigung durch Brandlegung

aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Karlstein-Großwelzheim. Am Montag gegen 17 Uhr kletterten drei Männer über den Zaun des Campingsees am Kirchweg. Dies beobachtete eine 48 jährige Camperin, die die Verfolgung aufnahm und die zuständige Verwaltung verständigte. Ein 25 Jähriger konnte seitens der Security festgenommen und der Polizei übergeben werden. Den zwei weiteren, bislang unbekannten Tätern, gelang die Flucht. Eine eingeleitet Fahndung verlief ergebnislos. Die PI Alzenau hat nun die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch aufgenommen.

Betäubungsmittel sichergestellt

Karlstein-Großwelzheim. Am Montag um 19 Uhr fand die Polizei bei einer Kontrolle eines 25 Jährigen, der auf einer Bank an der

Staatsstraße 3308 saß, Cannabis auf. Gegen den 25 Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und das Cannabis wurde als Tatmittel beschlagnahmt.

Wildunfall in Gunzenbach

Mömbris-Gunzenbach. Am Montag kollidierte eine 20 Jährige, die mit ihrem Audi auf der Staatsstraße 2443 von Hohl in Richtung Rothengrund unterwegs war, kurz vor dem Industriegebiet Hutzelgrund mit einem Reh. Am Audi wurde die vordere Stoßstange beschädigt und es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

