Zwei Achtjährige bei Unfall in Obertshausen verletzt

Ersten Ermittlungen zufolge fuhren beide gegen 18.25 Uhr mit

ihren City-Rollern von einem Grundstück (20er-Hausnummern) heraus auf die

Straße, ohne offensichtlich auf eine 22-Jährige zu achten, die dort mit ihrem

Seat Ibiza entlangfuhr. Die Obertshausenerin konnte nicht mehr rechtzeitig

bremsen, sodass die beiden Kinder gegen deren Fahrertür stießen. Beide kamen mit

Schürfungen und Prellungen in naheliegende Krankenhäuser. An dem Ibiza entstand

leichter Sachschaden.

Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Neu-Isenburg. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Dienstagmittag ein 17-jähriger

Radfahrer aus Neu-Isenburg leicht verletzt worden. Der junge Mann war gegen

12.30 Uhr mit seinem Rad auf dem parallel zur Bahnhofstraße verlaufenden Gehweg

in östlicher Richtung unterwegs, als er in Höhe der 190er-Hausnummern offenbar

unvermittelt auf die Straße fuhr. Dabei übersah er einen in gleicher Richtung

fahrenden VW Touran, der von einem 63-Jährigen gelenkt wurde und kollidierte mit

diesem. Durch den Zusammenstoß zog er sich leichte Verletzungen zu. An dem Auto

und dem Rad entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.500 Euro. Hinweise von

Unfallzeugen nimmt die Polizei in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0

entgegen.

Fahrgast zerschlug Scheiben im Bus

Dreieich/Buchschlag. Ein Fahrgast eines Linienbusses hat am frühen Mittwoch in der

Buchwaldstraße unvermittelt zwei Scheiben eingeschlagen. Gegen 0.20 Uhr hatte

der dunkelhäutige etwa 1,80 Meter große Mann hierfür den Nothammer benutzt.

Anschließend stieg der Täter aus und flüchtete in Richtung Buchschlager Allee.

Der Unbekannte war mit einem weißen Kapuzenpullover und einer hellen Hose

bekleidet. Außerdem hatte er Kopfhörer auf. Der angerichtete Schaden wird auf

1.500 Euro geschätzt. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe West in

Dreieich haben nun die Klärung der Sachbeschädigung übernommen.

Hinweise werden unter der Rufnummer der Polizeistation Neu-Isenburg erbeten: 06102 2902-0.

Diebe stahlen Land Rover

Dreieich/Götzenhain. Autodiebe stahlen in der Nacht zum Mittwoch in der Straße "Am alten Berg"

einen in Höhe der 60er-Hausnummern geparkten Jaguar Land Rover. Das hochwertige

graue Fahrzeug, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, verschwand zwischen

22.30 und 7.45 Uhr.

Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib

des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

klal/Quelle:Polizei Offenbach