Der 64-jährige Harley-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Opel-Fahrer hätte die Vorfahrt gewähren müssen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Insgesamt entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 2.500 Euro.

Spiegelberührung die Erste

Karlstein / Dettingen. Am Mittwochnachmittag blieb ein 56-jähriger Kleintransporter-Fahrer, im Bereich „Alte Straße“, am Spiegel eines geparkten VW hängen und beschädigte diesen. Es entstand ein Schaden von ca. 550 Euro.

Spiegelberührung die Zweite

Alzenau. Eine weitere Spiegelberührung gab es am Mittwochmorgen, als ein 24-jähriger Kranwagen-Fahrer, in der Hanauer Straße, am Spiegel eines geparkten Golfs hängen blieb. Hier entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Seitliche Berührung beim Abbiegen

Blankenbach. Am Mittwochnachmittag befuhr ein 46-jähriger, Lkw-Fahrer, die Hauptstraße und bog nach links in die Bahnhofstraße ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich im Einmündungsbereich eine 58-jährige Opel-Fahrerin. Aufgrund der engen Straßenverhältnisse kam es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.000.- Euro.

„Mauseloch“ für Sprinter zu klein

Kahl. Am Mittwochabend war die Bahnunterführung im Sälzerweg - das sog. „Mauseloch“ - für einen Mercedes-Sprinter eindeutig zu niedrig. Ein 21-jähriger Kleintransporter-Fahrer versuchte - trotz einer Fahrzeughöhe von über 3,20 m - das auf 2,90 m Höhe beschränkte „Mauseloch“ zu durchfahren. Es kam wie es kommen musste, die Brücke bremste den Sprinter jäh ab und dieser blieb stecken. An der Brücke entstand kein sichtbarer Schaden, am Kleintransporter muss jedoch mit ca. 7.500.- Euro Reparaturkosten gerechnet werden.

Zu tief ins Glas geschaut und trotzdem E-Scooter gefahren

Kahl. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stellten Beamte der PI Alzenau bei einem 30-jährigen E-Scooter Fahrer, in der Hanauer Landstraße, Alkoholgeruch fest. Im Rahmen eines Atemalkoholtests wurde ein Wert von über 1,4 Promille ermittelt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Arbeitsunfall - Leitersturz

Blankenbach. Ein 53-jähriger Malermeister rutschte, am Mittwochmorgen, von einer Leiter ab und erlitt schwere Verletzungen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse verrichtete er in der Krombacher Straße, gegen 9 Uhr, diverse Arbeiten, als er alleinbeteiligt den Halt verlor. Bei dem Versuch sich am nahegelegenen Gerüst abzufangen verletzte er sich am Arm so schwer, dass der Handwerker durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Pressebericht der PI Alzeau / grr