Zusammenstoß zwischen Roller und Pkw in Sulzbach: Ein Verletzter  

Der Pkw-Fahrer hatte beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Fahrbahn den Rollerfahrer übersehen. Der Kraftradfahrer wurde zur Behandlung durch den Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Die Feuerwehr Sulzbach beseitigte auslaufende Betriebsflüssigkeiten.

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Elsenfeld. Am 31. Juli gegen 15 Uhr kam es im Bereich der Erlenbacher Straße zu einem Auffahrunfall. Hier musste ein BMW-Fahrer verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein Mercedes-Fahrer zu spät und prallte mit seinem Wagen gegen das Heck des BMW. Beim Aufprall erlitten die Insassen des BMW, Fahrer und Beifahrerin, ein Schleudertrauma. Die Beifahrerin musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Diebstahl eines Mobiltelefons

Kleinwallstadt. Am 31. Juli gegen 11.30 Uh, ließ eine Dame ihr Mobiltelefon an einem Geldautomaten einer Bank in der Wallstraße liegen. Als sie zurückkehrte war das Gerät verschwunden, ein bislang unbekannter Täter hatte es mitgenommen.

Drogenfund

Obernburg. Am 1. August gegen 1 Uhr konnten Polizeibeamte bei der Klärung eines anderen

Sachverhaltes in der Straße „Obere Gasse“ bei einer Gruppe von jungen Männern

Marihuanageruch feststellen. Bei einer Person aus der Gruppe konnten dann wenige

Gramm des Betäubungsmittels aufgefunden werden.

Mömlingen. Am 31. Juli gegen 11 Uhr wurde durch einen unbekannten Radfahrer das Rücklicht eines geparkten Pkw beschädigt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie sich der Radfahrer dann vom Unfallort in der Eugen-Ostheimer-Straße entfernte, ohne der Schadensregulierung nachzukommen.

Unfallflucht

Wörth. Am 31.Juli gegen 14 Uhr entdeckte der Eigentümer eines geparkten Ford Focus in der Bayernstraße einen Schaden am Heck, der durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht worden war. Dieser entfernte sich zuvor unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von 1500 Euro.

Polizei Obernburg/mm