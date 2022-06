Zusammenstoß zwischen Leichtkraftrad und Pkw 

Der 31-jährige Fahrer eines Nissan befuhr den Flurbereinigungsweg aus Richtung Fährbrück kommend und übersah an einer Kreuzung den von rechts aus Richtung Opferbaum kommenden 38-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrads. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kraftradfahrer über die Motorhaube geschleudert und schwer verletzt. Er wurde in ein Würzburger Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Leichtkraftrad entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Am Pkw beläuft sich der Schaden ebenfalls auf etwa 10.000 Euro.

Polizei Würzburg-Land/mm